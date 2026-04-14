Van Gölü'nde acı ölüm
14.04.2026 08:02
Son Güncelleme: 14.04.2026 08:10
Deniz polisi, sahil güvenlik ve polis dalgıçlar arama çalışmaları gerçekleştirdi.
17 yaşındaki Boran Öner'in cesedi Van Gölü'nde bulundu.
Van Gölü'nde kaybolan 17 yaşındaki Boran Öner'den acı haber geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki liman bölgesinde meydana geldi.
Öner'in göle düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, polis dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SABAHIN İLK IŞIKLARINDA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI
Akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler, çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
Deniz polisi, Sahil Güvenlik, Van Gölü Grup Komutanlığı ve dalgıç ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu Boran Öner'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Öner'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırılırken, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.