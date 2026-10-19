Van'da 37 adrese tefecilik operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
19.10.2026 15:18
Van'daki tefecilik operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı.
Van'da tefecilik suçuna yönelik 37 adrese düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'tefecilik' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında belirlenen 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 AK-47 tipi tüfek, 1 G3 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca ve çeşitli çaplarda 478 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan 9 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.