Van'da uyuşturucu operasyonu. 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
02.10.2026 12:17
Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Van’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imalatçılarına yönelik istihbari çalışma yürütüldü.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı olmak üzere toplam 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, Bakanlık açıklamasında operasyonu gerçekleştiren birimler tebrik edildi.