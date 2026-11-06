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NTV

Van'da yakıt tankeriyle tır çarpıştı, 1 yaralı

06.11.2026 16:02

Van'da yakıt tankeriyle tır çarpıştı, 1 yaralı
IHA

Çarpışmanın etkisiyle tanker çekicisinden ayrılırken tır yan yattı.

İHA
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Van-Doğubayazıt kara yolunda yakıt tankeriyle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yakıt tankeriyle tır çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle tanker ile çekicisi birbirinden ayrılırken, tır ise yan yattı.

 

Kazada 1 kişi yaralanırken, kapanan kara yolu ise araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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