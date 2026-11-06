Van'da yakıt tankeriyle tır çarpıştı, 1 yaralı
06.11.2026 16:02
IHA
Çarpışmanın etkisiyle tanker çekicisinden ayrılırken tır yan yattı.
Van-Doğubayazıt kara yolunda yakıt tankeriyle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yakıt tankeriyle tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tanker ile çekicisi birbirinden ayrılırken, tır ise yan yattı.
Kazada 1 kişi yaralanırken, kapanan kara yolu ise araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.