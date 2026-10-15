Van'da yasa dışı bahis operasyonu. 2,3 milyar liralık şüpheli para hareketi

Van 'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa yönelik düzenlenen operasyonda, banka hesaplarında toplam 2 milyar 359 milyon 884 bin 154 lira 82 kuruşluk şüpheli para hareketliliği belirlenen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında, hesaplarında yüksek miktarda şüpheli para trafiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 9 Ekim'de kent merkezindeki çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 19 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 sabit disk olmak üzere toplam 22 dijital materyale el konuldu.

'ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK'

Operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si adli makamlarca serbest bırakıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suça karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.