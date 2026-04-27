Vergi memurlarına rüşvet operasyonunda üçüncü dalga: 10 gözaltı

İstanbul'da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na yönelik rüşvet soruşturmasında üçüncü dalga operasyon yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonların ilki 26 Aralık 2024’te düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda şüphelilerden elde edilen telefonların bilirkişi incelemesi sırasında çok sayıda kişinin benzer eylemlere karıştıkları tespit edildi.

FİRMA SAHİPLERİ İLE İLETİŞİME GEÇTİLER

Bu kapsamda imaj ve imaj inceleme tutanaklarında yer alan tespitlerde kimlikleri açığa çıkarılan şüphelilerin rüşvet suçuna karıştıkları, şüphelilerin firma sahipleri ile ilişki kurarak cezadan kaçınmaları karşılığında rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirlendi.

Yeni deliller ışığında harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon başlattı.

DÖRT İLDE OPERASYON YAPILDI, 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Uzun süre devam eden teknik ve fiziki çalışmaların sonucunda İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 10 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.