Çöl sıcakları geliyor. 4 gün sürecek, 50 derece hissedilecek
19.07.2026 05:52
NTV - Haber Merkezi
Yeni haftada Yurt genelinde sıcaklık artıyor. 4 gün boyunca İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.