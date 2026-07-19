Çöl sıcakları geliyor. 4 gün sürecek, 50 derece hissedilecek

Yeni haftada Yurt genelinde sıcaklık artıyor. 4 gün boyunca İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.