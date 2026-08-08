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Terörsüz Türkiye teklifi Meclis'te. Komisyon'da gerginlik

08.08.2026 03:57

NTV - Haber Merkezi
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Meclis Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki alt yapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için toplandı. Salona girişte ve görüşmeler sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.