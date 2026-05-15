Videodan cinayet pazarlığı çıktı: Çeteden 4 milyon liralık teklif

İstanbul'da yeni nesil bir suç örgütünün kasten öldürme dosyasını 4 milyon lira karşılığında intihar şeklinde göstermeye yönelik plan yaptığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma ve nüfuz ticareti suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan O.E.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı.

4 MİLYON LİRAYA DOSYAYI DEĞİŞTİRME PLANI

İncelemede elde edilen bir video kaydında, 1 Aralık 2025 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen kasten öldürme olayının 4 milyon lira karşılığında intihar olarak değiştirilmesi ve soruşturmanın bu şekilde yürütülmesine ilişkin görüntülü görüşme yapıldığı tespit edildi.

DÖRT ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen yedi şüpheliden üçünün başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Diğer dört şüphelinin yakalanmasına yönelik ise sabah saatlerinde beş adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.