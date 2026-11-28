İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'in şikayeti üzerine altyapı ve sunucularına yönelik siber saldırı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasında şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleriyle ABD’deki siyasi liderler, şirket yöneticileri, markalar, haber kuruluşları, görevdeki Kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri ve hükümet hesapları hedef alındığı iddia edildi.

TÜRK MİLLETVEKİLİ DE VAR

Ele geçirilen hesaplar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kabine üyelerine ait hesapların yanı sıra TBMM'de görev yapan bir milletvekilinin hesabının da bulunduğu öne sürüldü.

4 şüpheli gözaltına alınırken suç unsuru içeren dijital materyallere de el konuldu.

Başsavcılığın açıklamasının tamamı ise şöyle:

""İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından X Corp.'un yaptığı şikayet başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısım şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.’un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yapmak suretiyle, ABD'de bulunan siyasi liderler, CEO'lar, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki ABD Kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri hesapları, gri rozetli hükümet hesapları, ticari ortaklar ve hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyelerinin hesapları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevli bir milletvekilinin de hesabının ele geçirilmesi iddialarına yönelik yapılan araştırmada yukarıda belirtildiği şekilde eylemlerde bulunan 4 şüpheli tespit edilmiş olup, tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilerek, şüphelilerin ve suç unsuru içeren dijital materyallerinin ele geçirilmesi amacıyla ikamet adreslerinde arama ve el koyma tedbiri uygulanmıştır."