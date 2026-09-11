Yaban domuzuna ateş ederken yanlışlıkla torununu vurdu. 14 yaşındaki çocuk öldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 14 yaşındaki Ç.A.B., dedesinin yaban domuzuna ateş ettiği sırada tüfekten çıkan saçmaların kazara isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dede Y.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Eski Kahta köyünde meydana geldi. Y.B. ile torunu Ç.A.B., köy yakınlarındaki mısır tarlasını yabani hayvanlardan korumak için kontrole gitti.

Tarlada yaban domuzuyla karşılaşan Y.B., tüfekle ateş açtı. Bu sırada Ç.A.B. kazara vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 14 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri Y.B.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.