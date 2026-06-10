Yabancı dil kursunda cinsel istismar. Kurs sahibine 69 yıl hapis cezası
10.06.2026 14:20
Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre sanığın başka çocuklara yönelik müstehcen videoları tespit edildi.
İstanbul'da çocuk yaştaki öğrencilerine cinsel istismarda bulunan kurs sahibine 69 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul Şişli’deki özel bir yabancı dil kursunun sahibinin, çocuk yaştaki öğrencilerine yönelik “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “müstehcenlik” suçlamalarıyla yargılandığı davada karar çıktı.
Kararda, öğrencilerine istismarda bulunduğu belirlenen sanık 69 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre sanığın başka çocuklara yönelik müstehcen videoları tespit edildi ve savcılığa ihbar edildi.