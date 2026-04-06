Yabancılara sahte belgelerle ikamet izni çıkarmışlar. 51 zanlı gözaltında

Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yabancılara sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma yürütüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin soruşturmada, sahte belgelerle ikamet izni alındığını tespit edildi.

Soruşturmaya konu şebeke üyelerinin, ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde değişiklik yapmak, tamamen sahte belgeler düzenlemek veya sahte içerikli taahhütnameler hazırlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri anlaşıldı.

441 FARKLI İKAMET İZNİ ÇIKARILMIŞ

Soruşturma kapsamında, usulsüz olarak temin edildiği tespit edilen 441 farklı ikamet izni belirleyen polis, söz konusu izinlerin iptal işlemleri ve ilgili kişilerin tamamının sınır dışı edilmesi için işlemler başlattı.

51 GÖZALTI

Şüpheliler belirlendikten sonra İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda toplam 51 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü‘ne götürüldü.

Yakalanan şüpheliler ile ilgili işlemler devam ediyor.