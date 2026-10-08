Yağ fabrikasında çıkan yangın 8,5 saatte kontrol altına alındı

andırma ilçesinin kırsal Edincik Mahallesi’nde Bandırma-Gönen kara yolu üzerinde faaliyet gösteren yağ fabrikasında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Gece vardiyasında çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. 5 araç ve 15 personelle yangına müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına TOMA ile Susurluk İtfaiye Grup Amirliği’nden 1 su ikmal aracı ve Karesi İtfaiye Grup Amirliği’nden bölgeye takviye olarak sevk edilen 1 köpük kulesi ile destek verildi.

Yangın saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.