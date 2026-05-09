Yakınları ulaşamadı, itfaiye eve kapıyı kırıp girdi

İstanbul 'un Avcılar ilçesinde haber alınamayan 89 yaşındaki kadına kapı kırılarak ulaşıldı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Oya Sokak'ta bulunan bir binanın bahçe katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Kadriye H.'ye telefonla ulaşamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi.

Kapının çalınmasına rağmen içeriden yanıt alamayan komşular da polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen çilingir, üç ayrı kilidi bulunan kapıyı açmakta yetersiz kalınca, itfaiye ekipleri zorlayarak içeri girdi.

BİTKİN HALDE BULUNDU

Eve giren ekipler, yaşlı kadını yatağında bitkin halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede Kadriye H.'nin bilincinin açık olduğu ancak halsizlik nedeniyle yerinden kalkamadığı belirlendi.

Sedyeyle evden çıkarılan Kadriye H., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.