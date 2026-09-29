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Yaklaşık 2 ton bonzai üreteceklerdi. Sentetik maddeyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

29.09.2026 14:28

Yaklaşık 2 ton bonzai üreteceklerdi. Sentetik maddeyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
IHA

Şüpheliler tutuklandı.

İHA
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Maddenin yaklaşık 2 ton bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Serdivan ilçesinde belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

 

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

 

Jandarma ekiplerinin değerlendirmesine göre, ele geçirilen maddeden yaklaşık 1 ton 958 kilogram bonzai üretilebileceği belirlendi.

 

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.