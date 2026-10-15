Yalova'da şaşırtan görüntü. Yağmur dursun diye kurban kestiler

Şiddetli yağışın hayatı felç ettiği illerden biri olan Yalova 'dan şaşırtan bir görüntü geldi.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su baskınları oluşurken, bir grup vatandaş yağışın sona ermesi için kurban kesti.

Dere üzerindeki köprüde gerçekleştirilen kurban kesimi dikkat çekti.