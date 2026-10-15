Yalova'da şaşırtan görüntü. Yağmur dursun diye kurban kestiler
15.10.2026 12:26
Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın durması için dere üzerindeki köprüde kurban kesildi.
Şiddetli yağışın hayatı felç ettiği illerden biri olan Yalova'dan şaşırtan bir görüntü geldi.
İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su baskınları oluşurken, bir grup vatandaş yağışın sona ermesi için kurban kesti.
Dere üzerindeki köprüde gerçekleştirilen kurban kesimi dikkat çekti.
Yalova'da sağanak nedeniyle sel sularında mahsur kalan bekçi kepçeyle kurtarıldı.
Öte yandan kent genelinde ve ilçelerde dün akşamdan beri devam eden sağanak sonucu caddelerde su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle Armutlu ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlattı.
Yağışın ardından derelerden gelen çamur nedeniyle denizin kıyı kesimleri kahverengiye büründü.
MAHSUR KALAN KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDI
Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu arıtma tesisinin bekçi kulübesinde bir kişi mahsur kaldı.
Bölgedeki duruma kendi kepçesiyle müdahale eden Mert Yavuz, bekçinin yardımına koştu. Yavuz, çevresi suyla kaplanan kulübedeki bekçiyi kepçeyle bulunduğu yerden alarak güvenli alana ulaştırdı.
Bölgede sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.