Yalova'da silahlı çatışma. 6 kişi yaralandı

Yalova 'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında dün akşam tartışma çıktı.

Taraflar Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait işyerinin önünde birbirlerine ateş açtı. Olay, ara sokaklarda devam etti. Bazı işyerleri ve araçlarda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. 1'inin durumu kritik. Silahlı kavganın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.