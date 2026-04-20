Yanan evden uyuşturucu zulası çıktı
20.04.2026 02:47
İzmir'de silahlı baskın ihbarı yapılan evde yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan aramada 2 bin 926 uyuşturucu hap bulundu, polis 10 kişiyi gözaltına aldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri, Limontepe Mahallesi'nde silahlı ev baskını ihbarı üzerine bölgeye gitti. Evde yangın çıktığını gören ekipler, şüphe üzerine evden çıkan 7 kişinin bölgeden ayrılmasına izin vermedi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından yangının çıktığı bina ile bitişiğindeki evde arama yapan polis 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Polis ekipleri evden çıkan 7 şüpheli ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.