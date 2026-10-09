Yanan evini izlerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti

Manisa ’nın Kula ilçesinde iki katlı ahşap evinde çıkan yangını görünce fenalaşan Metin Balcı (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangın , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak’ta çıktı. İddiaya göre, Metin Balcı ve ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Alevlerin kısa sürede ikinci katı sarması üzerine Balcı ve ailesi kendilerini dışarı attı. Aile üyelerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

YANAN EVİNİ İZLERKEN FENALAŞTI

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yanan evini izleyen Metin Balcı, fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında alt kat da zarar görürken, bölgeye gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.