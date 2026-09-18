Yanan otobüsten herkesi kurtarmıştı. Yüsra'nın ardından diğer kızından da acı haber
18.09.2026 12:32
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç yaşam savaşını kaybetti. Kazada ablası Yüsra da hayatını kaybetmişti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 13 Eylül'de feci bir kaza meydana geldi.
Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsünde bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı ve iki kişi hayatını kaybederken biri ağır 8 kişi ise yaralandı.
KIZI YÜSRA'YI KURTARAMADI
Cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olduğu öğrenildi. Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi.
Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve iki çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi.
Küle dönen otobüste can veren Seraç’ın cenazesi, Kilyos Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.
KARDEŞİNDE DE ACI HABER
Yüsra'nın 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan Seraç da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.
Küçük Nazlıhan'dan 6 gün sonra acı haber geldi. Yaşam mücadelesini kaybeden Nazlıhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenaze otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
“ŞU ANA KADAR TELEFON DAHİ AÇMADILAR”
Amca Vedat Seraç, kaza soruşturmasına ilişkin konuştu. “Sonuna kadar kiracıyız." diye konuşan Seraç, "Şu ana kadar telefon dahi açmadılar. Baş sağlığında bulunmadılar. İçimiz yanıyor. Kelimeler ağzımızda düğümleniyor." dedi.