Yanan otobüsten herkesi kurtarmıştı. Yüsra'nın ardından diğer kızından da acı haber

Kuzey Marmara Otoyolu 'nda 13 Eylül'de feci bir kaza meydana geldi.

Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsünde bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı ve iki kişi hayatını kaybederken biri ağır 8 kişi ise yaralandı.

KIZI YÜSRA'YI KURTARAMADI

Cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olduğu öğrenildi. Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi.

Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve iki çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi.