Yanan sopalarla parktaki çocukları korkuttular
10.09.2026 12:11
Yanan sopalarla çocukların üzerine koştukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mardin’de bir grup çocuk, yanıcı maddeyle ateşe verdikleri sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine koştu. Çocukların çığlık atarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta bulunan diğer çocukların üzerine koştu. Korkuya kapılan çocuklar çığlık atarak kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Bir grup çocuk, yanıcı madde kullanarak sopaları ateşe verdi.
Ellerindeki yanan sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşan grup, onları korkutmaya çalıştı. Sopalar söndükçe yeniden ateşe veren çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı.
Parktaki çocuklardan bazıları çığlık atarak kaçarken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.