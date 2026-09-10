Yanan sopalarla parktaki çocukları korkuttular

Mardin ’in Artuklu ilçesinde bir grup çocuk , yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta bulunan diğer çocukların üzerine koştu. Korkuya kapılan çocuklar çığlık atarak kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Bir grup çocuk, yanıcı madde kullanarak sopaları ateşe verdi.

Ellerindeki yanan sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşan grup, onları korkutmaya çalıştı. Sopalar söndükçe yeniden ateşe veren çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı.

Parktaki çocuklardan bazıları çığlık atarak kaçarken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.