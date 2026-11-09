Yangında mahsur kalmıştı. 7 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan halıya atlayarak kurtuldu

Mersin 'in Mut ilçesinde 3 katlı bir binanın son katında çıkan yangında, 7 yaşındaki kız çocuğu vatandaşların açtığı halıya atlayarak kurtuldu. Sırtında yanıklar oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın , Kültür Mahallesi'nde Şehit Ahmet Ersoy Ortaokulu'nun yakınındaki 3 katlı binada meydana geldi. D.Ş.'ye ait son kattaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında evde bulunan 7 yaşındaki S.Ş., vatandaşların aşağıda açtığı halının üzerine atlayarak binadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Sırt bölgesinde yanıklar oluştuğu öğrenilen çocuk, ambulansla önce Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Mersin'e sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.