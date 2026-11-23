Yanlış evi yakmaya çalışan şahıs bıçakla kendine zarar verdi
23.11.2026 13:30
3 yıl önce geçirdiği kaza sonrası 650 bin TL'lik tazminatla hesaplarına bloke konulan adam, ekipleri alarma geçirdi.
Antalya'da hakkında haciz davası açılan kişi plakadan karıştırdığı yanlış evi yakmaya çalıştı, bıçakla kendine zarar verdi, polis şahsı 1 saatlik uğraş sonucu ikna etti.
Olay, Antalya Kepez'de meydana geldi. 2023 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hakkında Araç Mahrumiyet Bedeli talebiyle haciz davası açılan ve maaşına bloke konulan Haydar P. isimli şahıs, sokak üzerinde bir ikametin önünde park halinde gördüğü bir aracın plakasındaki galeri ismini görünce evin, kaza yaptığı ve kendisine dava açan şahıslara ait olduğunu düşündü.
Yanında getirdiği tutuşturucu jeli kapının önüne topladığı tahta parçalarının üzerine döken Haydar P., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evi yakacağını söyleyerek kendisini ihbar etti.
İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekibin yanı sıra, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
“ELİNDEKİ BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ”
Olaydan habersiz dışarı çıkan ev sahibini yanlış adrese geldiğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs bu kez üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak kendisine zarar vermeye başladı.
Haydar P. kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine, kazaya karışan karşı tarafın 1.22 promil alkollü çıktığını ileri sürerek, kendisine araç sanayide yattığı süre boyunca kullanılmadığı için zarara uğradıkları gerekçesi ile 650 bin TL'ye yakın haciz davası açıldığını ve banka hesaplarına bloke konulduğunu söyledi.
Kendisine dava açanların evini yakmaya çalıştı, adres yanlış çıkınca bıçaklı eylem yaptı.
Hesaplarına konulan bloke nedeniyle zor günler yaşadığını ve evinin kirasını dahi ödeyemediğini belirten Haydar P.'yi ikna etmek için ekipler uzun süre dil döktü.
Cinayet Büro Amirliği ve müzakereci polis memuru tarafından yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Haydar P. ikna edilerek elindeki bıçağı polis ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde hazır bekleyen 112 Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde küçük çaplı kesiler bulunan şahsa pansuman yaparken, Haydar P. polis otosuna bindirilerek ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.