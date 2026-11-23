Olay, Antalya Kepez'de meydana geldi. 2023 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hakkında Araç Mahrumiyet Bedeli talebiyle haciz davası açılan ve maaşına bloke konulan Haydar P. isimli şahıs, sokak üzerinde bir ikametin önünde park halinde gördüğü bir aracın plakasındaki galeri ismini görünce evin, kaza yaptığı ve kendisine dava açan şahıslara ait olduğunu düşündü.

Yanında getirdiği tutuşturucu jeli kapının önüne topladığı tahta parçalarının üzerine döken Haydar P., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evi yakacağını söyleyerek kendisini ihbar etti.

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekibin yanı sıra, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

“ELİNDEKİ BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ”

Olaydan habersiz dışarı çıkan ev sahibini yanlış adrese geldiğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs bu kez üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak kendisine zarar vermeye başladı.

Haydar P. kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine, kazaya karışan karşı tarafın 1.22 promil alkollü çıktığını ileri sürerek, kendisine araç sanayide yattığı süre boyunca kullanılmadığı için zarara uğradıkları gerekçesi ile 650 bin TL'ye yakın haciz davası açıldığını ve banka hesaplarına bloke konulduğunu söyledi.