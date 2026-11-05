Yanlış tedavi müzisyen kadınının hayatını kararttı. "Mesanem delindi" iddiasıyla suç duyurusu

“HAYATA ÖRGÜYLE TUTUNDUM”

Sahnelerden uzak kaldığı dönemde ailesinin kendisine çok destek olduğunu ifade eden Erdoğan, “Çok zorlandım, ruhsal olarak yıprandım. Kendimi örgüye adadım, hayata örgülerle tutundum. Geçimimi sağlamak için de örgülerimi pazarda satmaya başladım.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte festivallerden, düğünlerden ve yurt dışı programlarından gelen teklifleri sağlık sorunu nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldım. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Adalete güveniyorum. Suç duyurusundan sonra bir şeylerin değişeceğine, sesimi duyuracağıma inanıyorum. Bu bir senelik süre içinde yaşadığım maddi ve manevi kayıpların karşılanması için sorumlu olan herkesin ceza almasını istiyorum. Ailecek maddi ve manevi çok yıprandık. Tek amacım sahnelere dönmek, en önemlisi sağlığıma kavuşabilmek."