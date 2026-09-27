Yapay zekaya mı yazdırdı? Çok satan yazar ödül listesinden çıkarıldı

Son günlerde çeşitli siber saldırılar , soygunlar ve " insanlığı ele geçirme " iddialarıyla gündemden düşmeyen yapay zeka teknolojisi bu defa edebiyat dünyasını sarstı.

Goncourt Edebiyat Ödülü'nün organizatörleri, Haiti kökenli Kanadalı yazar Thelyson Orelien'in çok satan romanı “C'était Ça ou Mourir”un (Ya Bunu Yapacaktım ya da Ölecektim), yapay zeka kullanılarak yazıldığı yönündeki suçlamaların ardından listeden çıkardıklarını duyurdu.

"NEREDEYSE TAMAMEN YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ"

Tartışma, “Balance ton Claude” adlı anonim ve fazla tanınmayan bir sosyal medya hesabının iddiayı ortaya atmasıyla başladı. Hesap, romandan bazı bölümlerin yapay zeka tespit aracı Pangram'dan geçirilmesinin ardından eserin “neredeyse tamamen yapay zeka tarafından yazıldığını” öne sürdü.

Deneme yazarı Samuel Fitoussi daha sonra hesabın kendisine ait olduğunu ve kimlikleri açıklanmayan başka kişilerle birlikte yönettiğini açıkladı.

İNTİHAL İDDİALARI DA GELDİ

Orelien, söz konusu suçlamaları reddetti ancak yeni suçlamalardan kurtulamadı. La Presse gazetesi, Orelien'in 2012'de yayımladığı bir öyküsünde Fransız yazar Louis Pauwels'in bir kitabından bazı bölümlerin izinsiz kullanıldığını, 2013 tarihli bir köşe yazısında ise The Philippine Star gazetesinden alıntılar yapıldığını öne sürdü.

Orelien intihal suçlamalarına henüz yanıt vermedi. Ancak Paris merkezli Academie Goncourt, yapay zeka kullanımı ve intihal suçlamalarını dikkate aldığını ve romanı, “Goncourt Ödülü'nün ve temel amacı kadınlar ve erkekler tarafından yazılmış edebiyatı teşvik etmek ve onurlandırmak olan Akademi'nin bütünlüğünü korumak” amacıyla listeden çıkarmaya karar verdiğini duyurdu.

Bazı uzmanlar yapay zeka tespit araçlarının güvenilirliğinin tartışmalı olduğunu belirtse de akademi, kararın “yapay zekanın yardımıyla oluşturulan metinlere” karşı tamamen tavizsiz olduğunu göstermesini umduğunu belirtti.

Haiti doğumlu yazarın birden fazla dile çevrilmesi planlanan romanı, kaçak yollardan Kanada'ya ulaşan Haitili bir göçmenin hikayesini anlatıyor.