Yapımcı Mustafa Uslu ve kızından 3,5 milyon TL haraç istendi

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, kendisinin ve kızı Ecem Uslu'dan haraç istendiğini iddia etti.

Kızı ile birlikte tehditlere maruz kaldığını öne süren Uslu, polise giderek şikayetçi oldu.

Mustafa Uslu, polise yurt dışı bazlı numaralardan arandığını, tehdit edildiğini, ailesinin de benzer içerikli mesajlar aldığını ileri sürerek zanlılar kendisinden 3,5 milyon euro talep ettiğini aktardı.

Uslu'nın ifadelerinden yola çıkılarak çalışma başlatıldı.

Gasp büro ekipleri önce 4 zanlıyı gözaltına alırken aralarında Ecem Uslu'nun eski eşi de yer aldı. Ünlü yapımcının alacak-verecek meselesi nedeniyle davalık olduğu gayrimenkul danışmanı da şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti.

12 SİLAHLI SALDIRI DA DOSYADA

Bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılar da soruşturma dosyasına girdi.

Suç içeren 12 ayrı eylem teker teker tespit edildi. Tespitlerin ardından bu sefer yeni düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.