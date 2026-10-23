Yaprak sarması öğrencileri hastanelik etti
23.10.2026 13:28
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'da bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da yaprak sarması diyen 12 öğrenci, hastanelik oldu.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi'ndeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı.
Öğrencilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülürken, okul yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.