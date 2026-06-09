Yaralanan itfaiye eri vefat etti

Konya 'nın Karatay ilçesinde Çelik ve Ahşap Büro Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan mobilya imalat fabrikasında dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında itfaiye personeli Mehmet Tekeli ağır yaralandı. Yaralı itfaiyeci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Karatay ilçemizde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan kahraman itfaiyecimiz Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarıma sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Altay ve Konya Valisi İbrahim Akın, bölgeye giderek yangına müdahale çalışmalarını inceledi.