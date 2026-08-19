Yargıtay'dan kira davalarında emsal karar. Avukatlık ücreti dava değerini aşamaz

Yargıtay , düşük bedelli davalarda sürekli gündeme gelen avukatlık vekalet ücreti için önemli bir karar verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir kira anlaşmazlığı nedeniyle incelediği dosyada, yerel mahkemenin 9 bin 822 liralık dava değerine rağmen 18 bin lira vekalet ücretine hükmetmesini, bozma gerekçesi saydı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay kararında, bir kira anlaşmazlığı irdelendi. Dava dosyasına göre, evini kiraya veren kişi kira bedelini uzun süre eşi adına tahsil etti. Kirayı düşük bulan ev sahibi bir süre sonra, evin elektrikleri kesmek gibi bazı tehditlerle kiracıyı tahliye etmek istedi.

Çözüm bulamayan ev sahibinin eşi en sonunda, “Ev bana ait değil kirayı ben tahsil ettim.” diyerek aldığı kira ücretini iade etmek istedi. Kiracı ödemeye yapamayınca borçlu duruma düştü. Kiracı bir süre sonra ödediği kiraları geri istedi.

Polatlı'da yaşanan anlaşmazlık sonunda mahkemelik oldu. Sulh Hukuk Mahkemesi, istirdat davasında, yani bir kişinin borçlu olmadığı halde haciz veya icra takibi baskısıyla ödeme yapmak zorunda kalması üzerine, yaptığı ödemeleri almak için açtığı davada eksiklikler bularak davayı reddeti.

AVUKAT ÜCRETİ DAVA DEĞERİNİ AŞAMAZ

Adalet Bakanlığı kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, anlaşmazlığı incelerken, davanın istirdat şartlarını taşımadığı gerekçesiyle reddedilmesini hukuka aykırı buldu ve hakimlerin “istemin hukuki niteliğini” gözeterek dosyaları ele alması gerektiğine dikkat çekti.

Yerel mahkemenin fazla ödemenin iadesi talebini dikkate alarak dosyayı karara bağlaması gerektiğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme, kiracı lehine hükmedilen avukatlık vekalet ücretini de irdeledi. 3. Hukuk Daire'si mahkemenin 9 bin 822 liralık dava değerine rağmen 18 bin lira vekalet ücretine hükmetmesini de bozma gerekçesi saydı.

Yüksek Mahkeme daha önce de bir kararında da , Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni ve bu tarifenin 13. maddesini dikkate aldı. Yargıtay'ın bu kararında, tarifenin maddelerinin net olduğuna dikkat çekilerek, mahkemenin reddedilen miktarı geçmeyecek şekilde avukat vekalet ücretine hükmetmesi gerektiği halde, 15 bin liralık avukat vekalet ücretine karar vermesini uygun bulmadı.

Kararda, “Mahkemece reddedilen miktarı geçmeyecek şekilde davacı vekili lehine 999,9 lira vekalet ücreti hükmedilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde davalı vekili lehine 15 bin TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” denildi.