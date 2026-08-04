YAŞ öncesi Anıtkabir ziyareti | Erdoğan: TSK milletimizin güven kaynağı

ÇALIŞMALARIN BİR GÜNDE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR



Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor.



Oramiral Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu’nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor.



Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran’ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.