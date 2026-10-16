SMS'lerin sırrı çözüldü. Mesaj başına euro üzerinden para kazanmışlar

Yasa dışı bahis ile mücadele sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturma kapsamında, yeni delillere ulaşıldı.

SMS GÖNDERMİŞLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, SMS göndermek için android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulamanın kullanıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, farklı kişilere ait GSM hatlarını uygulamaya tanımlayarak bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli SMS’ler gönderdiği belirlendi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 euro arasında gelir elde ettiği ve sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait banka hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu.