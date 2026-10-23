Yasa dışı bahis operasyonu. Hesaplarında 14,9 milyar lira işlem hacmi tespit edildi

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında örgüt lideri, örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kütahya’nın yanı sıra Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir’de eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içerisinde organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 2’sinin örgüt lideri konumunda bulunduğu, 13 şüphelinin örgüt yöneticisi olduğu, 17 şüphelinin örgüt üyesi olduğu, 52 şüphelinin ise banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.