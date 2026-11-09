Yasa dışı bahis sitelerine hesap temin eden 18 şüpheli gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri için banka hesabı temin ettiği ve bu hesaplar üzerinden para transferine aracılık ettiği belirtildi.

İletişim kayıtları ve mali verilerin incelenmesinde, üçüncü kişilere ait hesapların banka kartları, mobil bankacılık şifreleri ve telefon hatlarıyla birlikte temin edildiği, bu hesaplarda toplanan paraların üst kasa hesaplarına aktarıldığı, aktarılan paranın bir kısmının ise kripto varlıklara çevrildiği kaydedildi.

2,71 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, şüphelilerin 2025-2026 dönemindeki toplam işlem hacminin 2 milyar 710 milyon lira olduğu aktarıldı. Tespit edilen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.