Yaşlı babasına saldıran adama mahallenin gençlerinden meydan dayağı

Kahramanmaraş'ta tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan adam, mahalledeki gençlerin tepkisiyle karşılaştı.

Olay, Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Ayhan İ., babası Alaattin İ.'yi eve götürürken tartıştı.

Olayın devamında Ayhan İ., babasından tekerlekli sandalyeden inip yürümesini istedi. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen olayda Ayhan İ., daha sonra Alaattin İ.'yi zorla tekerlekli sandalyeden kaldırdı ve sandalyeyi tekmeledi.

GENÇLER ADAMI DÖVMEYE BAŞLADI

Yaşananlara şahit olan mahalledeki bir grup genç ise Ayhan İ.'yi dövdü. Alaattin İ. ise bir apartmanın bahçe duvarına oturup durumu izledi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Mahalleli, Ayhan İ.'nin hasta ve yaşlı babasına kötü davrandığı için kavganın çıktığını söyledi.