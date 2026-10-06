Yaşlı çift cinayetinde "gürültü" detayı: Üst komşu adliyede

Bursa ’nın Gemlik ilçesinde önceki gün evlerinde öldürülmüş halde bulunan Vural Kara (67) ile eşi Asiye Kara’nın (67) cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çifti, aralarında daha önce gürültü nedeniyle tartışma yaşanan üst komşuları K.S.’nin (46) öldürdüğü öne sürüldü. Gözaltındaki K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemede Kara çiftinin kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında polis, çiftin üst katında yaşayan K.S.’yi gözaltına aldı.

46 yaşındaki komşu adliyeye sevk edildi.

CİNAYETTE ‘GÜRÜLTÜ’ İDDİASI

Soruşturmada cinayetin nedenine ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. İddiaya göre K.S., evinde kullandığı dambılları yere vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından daha önce birçok kez uyarıldı ve şikâyet edildi.

K.S.’nin, alt katta yaşayan Kara çiftinin de kendisini şikâyet edenler arasında olduğunu düşündüğü ve bu nedenle çiftle daha önce tartışmalar yaşadığı belirtildi.

Şüphelinin olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği, çıkan tartışmanın ardından çifte demirle saldırdığı öne sürüldü. Olay yerindeki incelemelerde çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbelerine ilişkin bulgular tespit edildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.S., Orhangazi’de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelinin savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılması bekleniyor.

Vural ve Asiye Kara’nın cenazeleri ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma sürüyor.