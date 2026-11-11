Yaşlı kadının evini sattırıp parasını aldılar. 15 milyon liralık dolandırıcılıkta 9 gözaltı

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 78 yaşındaki Emine Gönül H., kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. 120 bin dolar nakit parası ile 7,5 milyon lira değerindeki evini dolandırıcılara kaptıran kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 2'si kuyumcu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, tek oğlu İngiltere'de yaşayan Emine Gönül H., kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandı. Şüpheliler, yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve adının terör örgütüyle bağlantılı bir operasyona karıştığını söyledi.

Banka hesaplarındaki paraların terörün finansmanında kullanıldığını ve hakkında inceleme yürütüldüğünü öne süren dolandırıcılar, kadını söylediklerine inandırdı. Telefonda uzun süre konuşarak başka kişilerle iletişim kurmasını engelleyen şüpheliler, yaşlı kadını yönlendirmeye başladı.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında 2 kuyumcunun da bulunduğu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bankadaki tüm parasını çektirttiler.

120 BİN DOLARI PARKTA DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ

Korkuya kapılan Emine Gönül H., bankadaki yaklaşık 120 bin dolar parasını çekerek şüphelilerin talimatı doğrultusunda bir parkta elden teslim etti.

Paranın hazırlandığını teyit etmek için yaşlı kadına bankadan para çektirip fotoğrafını isteyen şüpheliler, parktaki buluşmada parolayı ise "Paran Güvende" olarak belirledi. Şüpheliler, yaşlı kadının parolayı söylemesiyle parayı teslim aldı ve yaşlı kadına ayrıca hesaptan da para göndertti.

YAŞLI KADININ BİR EVİNİ DEĞERİNİN ALTINDA SATTIRDILAR

Dolandırıcılıkla da yetinmeyen şüpheliler, yaşlı kadınla görüşmeye devam ederek Emine Gönül H.'nin Eyüpsultan'daki evini sattırdı. Normal piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan evi 6 milyon 500 bin liraya elden çıkartan yaşlı kadın, elde edilen satış gelirini de dolandırıcıların 3 ayrı hesabına gönderdi.

Şüpheliler, paraları araştırma sürecinde güvende tutmak bahanesiyle ellerinde tuttuklarını söyleyerek süreci uzattı. Bir süre sonra parasını geri almak için dolandırıcıları arayan ancak ulaşamayan yaşlı kadın, gerçeği anlayarak polise başvurdu.

2'Sİ KUYUMCU 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin adresleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2'si kuyumcu toplamda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Dolandırıcıların ele geçirdikleri vurgun paralarını kripto yöntemiyle yurt dışına aktararak kaçırdıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

9 kişinin gözaltına alındığı dolandırıcılık olayına ilişkin olaya ait bazı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dolandırıcıların kadının evine gittiği, yaşlı kadından aldıkları 120 bin doları bozdurmaya gittikleri anlar ile evin satışından gelen parayı bankadan kendi hesaplarından çektikleri görüntüler yer aldı.