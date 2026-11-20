Denizli 'de kendilerini Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olarak tanıtan şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle 18 kişiyi dolandırdıkları iddia edildi. Aralarında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da bulunduğu mağdurların, şüphelilere 20 bin ile 300 bin avro arasında değişen tutarlarda ödeme yaptıkları belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ertuğrul Sezer ve Volkan Ç., 4 Ekim 2024'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurt dışında bulundukları belirlenen diğer şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Yaklaşık iki yıl süren davada tutuklu sanık Ertuğrul Sezer, 18 kişiye yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 74 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturmanın geçmişinin 2022 yılına uzandığı olayda, Ertuğrul Sezer’in dijital finans alanında faaliyet gösterdiği belirtilen bir şirket kurduğu, daha sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olduğunu söyleyerek yatırımcılara yüksek kazanç vaat ettiği öne sürüldü.

Firari şüphelilere yakalama kararı çıkartıldı.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIĞA 74 YIL HAPİS

Türkiye ’nin yanı sıra Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre’de yaşayan vatandaşlardan 20 bin ile 300 bin avro arasında değişen miktarlarda para toplandığı iddia edildi. Yatırımcılara aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katına kadar kâr payı ödeneceği, yeni yatırımcı kazandıranlara ayrıca yüzde 10 ödeme yapılacağı vaat edildi.

Ancak bir süre sonra yatırımcılar vaat edilen kazançları veya yatırdıkları ana paraları geri alamadı. Bunun üzerine mağdurlar, Sezer ve birlikte hareket ettikleri öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında Fransa ve İsviçre’de yaşayan mağdurların da bulunduğu 18 kişi ifade vermek üzere Denizli’ye geldi. Denizli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık iki yıl süren yargılama, 10 Kasım’da karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ertuğrul Sezer’i 18 mağdura yönelik zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 74 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan diğer sanık Volkan Ç. ise beraat etti.

Öte yandan, diğer sanıklardan Tolga Dinler’in haziran ayında Tayland’da düzenlenen operasyonla yakalandığı, Fransız vatandaşı olması nedeniyle Fransa’ya iade edildiği öğrenildi. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan diğer iki sanığın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.