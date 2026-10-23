Yaya geçidinde iki öğretmene çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı
23.10.2026 16:22
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmeni, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü tutuklandı.
Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmen havaya savrularak yola düştü.
Kazada yaralanan öğretmenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan S.Ö.'nün yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak hastanenin servisine alındığı öğrenildi. Y.B.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Gözaltına alınan ve öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan öğretmenlere otomobilin çarptığı ve öğretmenlerin çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.