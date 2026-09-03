Yayayı dövdü, ehliyeti iptal edildi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, yaya geçidini kullanan bir kişi ile seyir halindeki otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Aracından inen sürücü, yayayı darp etti. Sürücünün saldırısına uğrayan kişinin şikayeti üzerine polis, saldırgan sürücünün yakalanması için çalışma yaptı. Kimliği belirlenen 32 yaşındaki İ.B. gözaltına alındı.

Araç sürücüsüne "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak" maddelerinden 185 bin 662 lira para cezası kesildi. İ.B.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi, aracı da 60 gün trafikten men edildi.