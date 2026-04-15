Yedi yıllıık esaret bitti, okula başlayacak
15.04.2026 11:03
Bursa'da annesinden kaçırılıp yedi yıl boyunca saklanan N.S. isimli çocuk, Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile okula başlayacak.
Olayın geçmişi 2019 yılına dayanıyor. Mustafakemalpaşa'da yaşayan Umut K.'nin, çalışmak için gittiği Almanya'da birlikte yaşamaya başladığı sevgilisi Rebecca S.'den 2018 yılında oğlu dünyaya geldi.
Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için geldiği Bursa'da, bir yaşındaki oğlu N.S.'yi kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı.
YEDİ YIL BOYUNCA HİÇ BİR İZE ULAŞILAMADI
Alman anne bir süre oğlunu aradıktan sonra ülkesine döndü. Geçen sürede Umut K. kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında Hanife S. isimli kadın gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, altı kişilik özel bir ekip kurdu. Yedi yıl boyunca izine rastlanılmayan N.S., 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe eve 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla bulundu.
Babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. tutuklandı.
N.S.'nin Almanya'ya gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin kararı mahkeme verecek.
DNA TESTİ İLE ANNESİ OLDUĞU KESİNLEŞTİ
19 Mart'ta yapılan DNA testi ile N.S.'nin, Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. Alman vatandaşı olan çocuk hakkında Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında mahkemeden çıkacak karara göre hareket edilecek.
Buna göre; N.S.'nin Almanya'ya gönderilmesine karar verilmesi halinde Alman devletine teslim edilmesi, Türkiye'de kalmasına karar verilmesi durumunda devlet koruması ihtimali bulunuyor.
OKULA BAŞLAYACAK
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında bulunan N.S.'nin eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanması için Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Geçici Koruma Kimlik Belgesi çıkartıldı.
Bu belgenin alınmasının ardından N.S.'nin okuma ve yazma öğrenmesi için yurtta kalan çocukların gittiği ilkokula kayıt işlemleri de hızlandırıldı.
N.S., gerekli evrakların tamamlanmasının ardından yurtta birlikte kaldığı arkadaşlarının devam ettiği ilkokula başlayacak ve okuma yazmayı öğrenecek.
Yurtta arkadaşlarıyla uyumlu olduğu ve hiçbir sorun yaşamadığı öğrenilen N.S.'nin geçen hafta Almanya'dan gelen annesi Rebecca S. ile bir kez daha görüştüğü de öğrenildi.