Yedi yıllıık esaret bitti, okula başlayacak

DNA TESTİ İLE ANNESİ OLDUĞU KESİNLEŞTİ

19 Mart'ta yapılan DNA testi ile N.S.'nin, Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. Alman vatandaşı olan çocuk hakkında Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında mahkemeden çıkacak karara göre hareket edilecek.

Buna göre; N.S.'nin Almanya 'ya gönderilmesine karar verilmesi halinde Alman devletine teslim edilmesi, Türkiye'de kalmasına karar verilmesi durumunda devlet koruması ihtimali bulunuyor.

OKULA BAŞLAYACAK

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında bulunan N.S.'nin eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanması için Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Geçici Koruma Kimlik Belgesi çıkartıldı.

Bu belgenin alınmasının ardından N.S.'nin okuma ve yazma öğrenmesi için yurtta kalan çocukların gittiği ilkokula kayıt işlemleri de hızlandırıldı.

N.S., gerekli evrakların tamamlanmasının ardından yurtta birlikte kaldığı arkadaşlarının devam ettiği ilkokula başlayacak ve okuma yazmayı öğrenecek.

Yurtta arkadaşlarıyla uyumlu olduğu ve hiçbir sorun yaşamadığı öğrenilen N.S.'nin geçen hafta Almanya'dan gelen annesi Rebecca S. ile bir kez daha görüştüğü de öğrenildi.