Yelkenlideki şık giyimli şüpheliler kaçak göçmen çıktı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

Milas açıklarında yelkenli içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, yelkenli tekneyi durdurdu.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ŞIK ŞEKİLDE GİYDİRİLDİLER

Tekne içinde yapılan aramada, 10 Afganistan ve iki İran uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenlerin dikkat çekmemek için şık şekilde giydirildikleri öne sürüldü.

Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.