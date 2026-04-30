Yemek yapmadı diye eşini öldüren sanığa 14 yıl hapis
30.04.2026 16:23
Ummuhan Korkut'un beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.
Muğla'da yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi Ummuhan Korkut'u döverek öldüren Yunus Korkut'a 14 yıl hapis cezası verildi.
Eşini öldüren sanığın cezası belli oldu.
Olay, 21 Ocak 2025'te saat 19.30 sıralarında, Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, iki çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu.
Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı.
BİR HAFTA SONRA ACI HABER
Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ummuhan Korkut'tan ise bir hafta sonra acı haber geldi. Korkut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Olayla ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Sanık Korkut hakkında, “Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı.
Bugün davanın karar duruşmasında Yunus Korkut'a “Eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama” suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.
Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadı.