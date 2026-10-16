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Yemekten sonra rahatsızlanan 30 öğrenci hastanelik oldu

16.10.2026 11:37

Yemekten sonra rahatsızlanan 30 öğrenci hastanelik oldu
DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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Şanlıurfa'da bir lisenin pansiyonunda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde bulunan Sare Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda meydana geldi. 

 

Pansiyonda akşam yemeğinde makarna ve et köfte yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra rahatsızlandı. 

 

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelerinin ardından öğrenciler taburcu oldu.

 

Öğrencilerin yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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