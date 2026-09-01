Yeni adli yıl başladı | Yılmaz: Adaleti daha ileri taşıyacak reformları hazırlıyoruz
01.09.2026 16:46
Yılmaz, adaleti daha ileri taşımak istediklerini söyledi.
Adli tatil bitti, yeni adli yıl bugün başladı. Yargıtay'daki törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yargı reformu ve terörsüz Türkiye mesajları verdi.
Adli Yıl, bugün Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Tören, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile yargı mensupları katıldı.
REFORMLAR SÜRECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada yargı reformlarını süreceğini söyledi.
"Mükemmel noktada olduğumuzu söyleyemeyiz, eksiklerimiz olduğunu daha yapmamız gereken çok şey olduğunu söylememiz lazım." diyen Yılmaz, "Hükümet olarak adaleti daha ileri taşıyacak reformlar hazırlıyoruz." dedi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
Yılmaz konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar da verdi. Oluşturulan alt kurulların zamanı geldiğinde işlemeye başlayacağını kaydeden Yılmaz, "İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları bu sürece gereken katkıyı verecektir." dedi.
Adli yılın başlangıç töreni Yargıtay'da yapıldı.
"GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ise hakim ve savcılara seslendi. Kekez, "Hakimin kararı, gerekçeli olmalı ve gerekçesi ikna edici olmalı." dedi.
Yargıtay Başkanı, "Geciken adalet adalet değildir." ifadesini de kullandı.
Kerkez, "Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır; vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek." diye konuştu.
SAĞKAN'DAN AİHM KARARLARI VURGUSU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da törende konuştu.
Tutukluluk uygulamasının istisna olması gerektiğini söyleyen Sağkan, "AYM ve AİHM kararlarının gereğinin yerine getirilmesi bir yükümlülüktür." dedi.