Yeni adli yıl başladı | Yılmaz: Adaleti daha ileri taşıyacak reformları hazırlıyoruz

"GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ise hakim ve savcılara seslendi. Kekez, "Hakimin kararı, gerekçeli olmalı ve gerekçesi ikna edici olmalı." dedi.

Yargıtay Başkanı, "Geciken adalet adalet değildir." ifadesini de kullandı.

Kerkez, "Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır; vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek." diye konuştu.

SAĞKAN'DAN AİHM KARARLARI VURGUSU

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da törende konuştu.

Tutukluluk uygulamasının istisna olması gerektiğini söyleyen Sağkan, "AYM ve AİHM kararlarının gereğinin yerine getirilmesi bir yükümlülüktür." dedi.