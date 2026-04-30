Yeni Ankara Valisi Yakup Canpolat kimdir?

Ankara Valiliğine atanan Yakup Canpolat 1969 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde dünyaya geldi.

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Canpolat 1992 yılında Konya Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Sinop Durağan kaymakamlığına atandı.

Ardından sırasıyla Bingöl Yedisu (1998-2000), Düzce Cumayeri (2000-2003), Adıyaman Kâhta kaymakamlığı (2003-2005); Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007), Bilecik Söğüt kaymakamlığı (2007-2009) görevlerini yapan Yakup Canpolat, 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı yaptı.

Daha sonra Hakkâri Valiliği (2014-2016), Konya Valiliği ( 2016-2018) ve Bursa Valiliği (2018-2023) görevlerinde bulunan Canpolat 16 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Aydın Valiliği yapıyordu.