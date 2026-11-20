Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi Göktürkler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ağabey S.G. ile kardeşi M.G. arasından iddiaya göre aileye satın alınan bir araç nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. yanındaki bıçakla ağabeyi S.G.’ye saldırdı. Kavgada boğazından bıçaklanan S.G. ağır yaralanırken, M.G.’de kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de S.G.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BABASINI DARBEDİP, ARAÇ YAKMIŞ

Öte yandan, M.G.‘nin ağabeyi S.G.’yi bıçaklamadan önce gün içerisinde babasını darbederek, başından yaraladığı ve iddiaya göre kavgaya neden olan aracı Sarıoğlan ilçesinde ateşe verdiği öğrenildi.

Ekipler olay sonrası kaçan M.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.