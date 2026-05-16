Yeni binalar için düzenleme. Artık bu şart aranacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre dostu yapılaşmayı sağlayabilmek için yeni bir adım atıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.

Düzenlemenin amacı, Türkiye 'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi için çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak olarak belirlendi.

Buna göre, zorunlu hale getirilen Bina Yaşam Döngüsü Analizi belgesiyle binanın inşaat, kullanım, bakım, onarım, değişim, tadilat ve bertarafı da dahil olmak üzere tüm süreçlerde neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak.

Belgeler, enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak ve düzenleme 10 bin metrekare veya daha fazla alana sahip binlar için geçerli olacak.

"DÜŞÜK KARBONLU BİNA BELGESİ" VERİLECEK

Düzenleme ile ayrıca işletme olarak kullanılan binalardan sera gazı emisyonu az olanlara "düşük karbonlu bina belgesi" verilecek.

Buna göre binaların enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az "B", enerji performans sınıfı ise en az "C" olan belgeler bu belgeyi almaya hak kazanacak.

“DEVREYE ALIYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesini devreye alıyoruz." açıklamasını yapan Bakan Kurum, "Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için ‘Düşük Karbonlu Bina Belgesi’ uygulaması getiriyoruz." mesajını verdi.