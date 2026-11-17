Olay, 20 Ocak 2021'de İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (34), evinde doğum sancılarının başlaması üzerine banyoya girdi.

Burada bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T., yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisinin tamamlanmasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Merve T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2022'DE MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

İddianamede yer alan otopsi raporunda, bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi. Merve T. de iddianamedeki ifadesinde, olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti.

Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını söyleyen sanık, sonrasını hatırlamadığını belirtti.

Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu iddia etti.

"Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık, 14 Haziran 2022 tarihinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“EV HAPSİNE DAHİ RAZIYIM”

Olayla ilgili davanın 2. celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Merve T., avukatları ve eşi Hakan T. katıldı. Savunmasında eylemi isteyerek yapmadığını söyleyen sanık, "6 yıla yakındır cezaevindeyim. Psikolojik olarak zorluk çekiyorum. Çocuklarım ben olmadan büyüyor. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ev hapsine dahi razıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun dosyaya ulaştığını ancak eksikliklerin tamamlanması gerektiğini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Yargıtay dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Avukatları, sanığın olay anında geçici olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini, epilepsi hastası olduğunu ve eylemi bilinç dışı gerçekleştirdiğini savunarak karara itiraz etti.

İtiraz üzerine Yargıtay, kişinin geçici bir nedenle fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı TCK'nin 34. maddesi yönünden bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.