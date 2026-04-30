Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan Kimdir?

1970 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde doğan yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Fidan 1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Ali Fidan ardından Felahiye Kaymakamlığı, Yazıhan Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yaptı.

2015-2016 yılları arasında Düzce Valiliğini yürüten Fidan 2016-2018 yılları arasında Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunduktan sonra 09 Ağustos 2023'ten bu yana da Nevşehir Valiliği yaptı.